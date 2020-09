Účet za drive-in volby: 35 milionů korun

Deset milionů z částky dostaly na uspořádání voleb „z auta“ krajské úřady, 25 milionů pak armáda. Peníze jdou na zřízení mobilních hlasovacích míst, u kterých lidé mohou hlasovat ze svého auta, a také na ochranu členů volební komise, kteří přicházejí do styku s lidmi, kteří jsou nakaženi koronavirem.

Voliči, kteří jsou kvůli nákaze covidem-19 v karanténě nebo izolaci, mohou hlasovat ve středu do 15 hodin na takzvaných drive-in stanovištích přímo ze svého vozu. Ty armáda vybudovala v každém z volebních okresů. Novinky navštívily stanoviště v Berouně ve Středočeském kraji.

„Hlasování probíhá z auta pouze přes otevřené okénko, voliči dokonce nesmí vylézt z toho auta, přijedou ke stanu, kde čekají dva vojáci a zapisovatel jakožto hlasovací komise, ukážou jim občanku, eventuálně rozhodnutí o nařízené karanténě. Komise vydá hlasovací lístky, obálky, ty voliči upraví za plentou, za kterou popojedou autem, a potom z auta z okýnka hodí ty lístky do urny,“ popsal proces, který zabere zhruba pět minut, Petr Vokáč, ředitel odboru voleb ministerstva vnitra.

Do styku s voliči přicházejí vojáci.

Do styku s voličem přijdou jen vojáci, kteří stojí před stanem a komunikují s voličem. Mají ochranné obleky, štíty, respirátory, rukavice. Zapisovatel potřebuje víc pohodlí, protože řídí hlasování, pracuje se seznamy, sedí proto v pozadí, tudíž nemusí využívat tolik ochranných prostředků jako vojáci.

Hlasování probíhá dnes od 7 do 15 hodin. „Pokud přijedou v 15 a ocitnou se ve frontě, tak ještě můžou odhlasovat. Zítra se už u drive-inu nehlasuje, zítra se komise, které jsou dnes na drive-inech, vypraví do uzavřených pobytových zařízení, třeba i zdravotnických, nebo do domovů pro seniory a tam také umožní hlasovat osobám, které jsou klienty těchto zařízení,“ vysvětlil Vokáč.