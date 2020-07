U věznice v Uherském Hradišti provokuje Kreml a rudá hvězda

Její jednatel Vilém Kubiš v neděli řekl ČTK, že instalace má upozornit na chátrání bývalé věznice v sousedství. Podle Kubiše je věznice mezi místními známá dlouho pod přezdívkou Kreml. „Jedním ze záměrů bylo upozornit, že se nedělá nic s věznicí vedle, kde byli vězněni političtí vězni. Je to torzo, se kterým třicet let nikdo nic nedělá,“ uvedl Kubiš.

Podle mluvčího Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Radka Ležatky je to však nepravdivá informace. „Nyní mj. dokončujeme jeden z nutných kroků před zahájením rekonstrukce, a to detailní zaměření stavby. Už na jaře jsme z věznice odvezli 133 tun odpadu. Cílem je vybudování Muzea totality a umístění okresního soudu, okresního státního zastupitelství a probační a mediační služby,“ sdělil ČTK Ležatka.

Kubiš nemá obavu z trestního oznámení. „Nic jsme neporušili. Po republice je spousta míst, kde se rudé hvězdy zachovaly. Není to zakázaný symbol. Já to vidím jako precedens. Buď všichni, nebo nikdo. Chápu, že se blíží volby, ale my se nemusíme nátlakovými akcemi ze strany některých lidí a institucí nechat dotlačit do kouta,“ řekl Kubiš. Zdůraznil, že symbol i nápis jsou na soukromém majetku.