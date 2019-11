U Mělníka vzniká unikátní zvedací most s kolejemi

Stavaři definitivně demontovali 115 let starý železniční most a obrovským jeřábem jej přesunuli na břeh Hořínského kanálu mezi Mělníkem a Prahou.

Podle něj sice v Kolíně existuje obdobný most, ale je dost vysoký na to, aby se pod něj vešly lodě běžně plavící se po řece. Prozatím v něm tak není funkční hydraulický mechanismus, který by jej dokázal zvednout. Na tuto úpravu je ale kolínský most připravený.