Ředitelství silnic a dálnic ČR otevřelo 1. listopadu 2020 nový most na silnici 1/35 u Hořic na hlavním tahu z Hradce Králové do Jičína a Liberce. Foto: Josef Vostárek, ČTK

U Hořic je otevřen nový most na hlavním tahu z Hradce Králové do Jičína

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) v neděli ráno otevřelo nový most na silnici I/35 u Hořic na hlavním tahu z Hradce Králové do Jičína a Liberce. Jeho stavba začala loni v dubnu a stála takřka čtvrt miliardy korun. Most nahradil svého zchátralého předchůdce z roku 1979. Od neděle tímto končí rok a půl trvající objížďka přes jižní část Hořic.