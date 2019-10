U Brna vzniká unikátní dřevěná kaple

Tato vznikající dřevostavba je doslova prostoupena symbolikou. Jedinečnost jí nedává to, že bude vyrobena bez použití jediného hřebíku nebo že se lidé na její vybudování začali skládat už před sto lety. Jde o celkový kontext. Vše do sebe na tomto místě zvláštně zapadá, takže už teď je jisté, že objekt a jeho sad se stane místem pro zklidnění duše pro širokou veřejnost.

Právě to je patrně jeden z důvodů, proč za tento projekt dostal jeho tvůrce, architekt Jan Říčný v roce 2017 prestižní ocenění Dřevostavba roku. Srdcem 25 metrů vysoké válcovité stavby je sedm patnáctimetrových jedlových trámů opracovaných po staru sekerami. Pod střechou objektu se spojují a uvnitř budovy vytvářejí kužel. Symbolizují sedm bolestí Panny Marie.

Zdůraznil, že bez štědrých dárců by se celý záměr neobešel. Dosud bylo na kopečku za Nesvačilkou proinvestováno sedm milionů korun. Ještě zbývá sehnat dalších šest milionů korun. „Na rozdíl od byznys projektů je tento postavený jen na drobných dárcích a obětavých pomocnících, kterým ze srdce děkujeme,“ uvedl farář.

Pevně doufá, že již příští rok, nejpozději ten další, by mohla být kaple v Nesvačilce slavnostně vysvěcena. Podrobnosti o této stavbě i s informacemi o tom, jak na ni přispět, jsou na internetových stránkách kaple.

Jih Moravy je nejvíce religiózní oblastí Česka. Dokládá to také to, že za uplynulých třicet let vzniklo na území brněnské diecéze 50 sakrálních staveb. Architekti se doslova předhánějí v tom, kdo vymyslí pro stavbu zajímavější podobu. Pomyslnou obdobou Nesvačilky je kaple v Rudici v Moravském krasu.