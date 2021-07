Týden po tornádu znovu bydlí. „Nevíme, komu poděkovat dřív”

Když Zdeňka popisuje, jak to po zkáze doma vypadalo, ještě nevěřícně kroutí hlavou. Tornádo ji zastihlo doma samotnou. Manžel je policista a byl ve službě. Když zaslechla zvenku neuvěřitelný hukot, ukryla se do koupelny uprostřed domu s okénkem na schodiště. Bezpečí tam nenašla: tornádo rozbilo okna, prodralo se na schodiště a vtrhlo až do koupelny.

Snopkovi začali s vypětím všech sil zachraňovat, co se dá. Mají rodinné vinařství a hrozilo, že se zničí stroje na výrobu vína i malotraktor. Zdeňka a Jaroslav na tu pohromu ale nezůstali sami. Dorazila rodina zblízka i zdaleka, přátelé, přijela parta kamarádů z Jeseníků, pomohla také četa pilně pracujících vojáků, tým dobrovolných hasičů z obce Srbeč na Rakovnicku a taky kluk ze slovenského Šaštína. Prý se objevil ve dveřích s úsměvem a otázkou, s čím by mohl pomoci, a dřel. „Nevím, komu poděkovat dřív,“ doplnila Zdeňka.

Škoda po tornádu půjde do statisíců. Každá koruna se tedy bude hodit. „My ale nečekáme jen na dary. Každý druhý je tu vinař. Pomůže nám i to, když si od nás lidé koupí pár lahví. I to je pomoc. Navíc víno z Podluží je kvalitní, takže to není špatná koupě,“ dodal Jaroslav, který už má od kamarádů a známých první větší objednávky.