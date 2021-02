Tvrdík se omlouvá za VIP hosty na fotbale

Prymuly a dalších VIP hostů se naopak zastává řeporyjský starosta Pavel Novotný (ODS), který utkání také navštívil. Kritiku označil za ubohý „nefér lynč” vzhledem k tomu, že Slavia měla vše dobře zorganizované. Na svém facebookovém profilu argumentoval, že když někteří řeporyjští rodiče posílají do školky nakažené děti, tak proč by on nemohl jít na fotbal.

„Šíříte to a pak vám vadí Prymula, co nic neporušil, na akci, kde nikdo nic nepodcenil, a Tvrdík je magor, jak to tam má pořešené,“ pustil se Novotný do kritiků, na které vulgárně zaútočil a označil je za házeče kamenů.