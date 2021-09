Tuzemské cestovky ruší kvůli zákazu zájezdy na olympiádu v Pekingu

„Měli jsme již předběžně zajištěné zájezdy cca pro 30 klientů. Je to pro nás další finanční ztráta, která na nás padá hned krátce poté, co jsme se ještě ani nestihli vzpamatovat z těch covidových," řekl Peška. Cestovní kancelář nabízela letecké zájezdy různé délky, cena pětidenního pobytu začínala na 24 990 korunách.

„Pomůže to růstu zimních sportů v Číně a zajistí to atmosféru na sportovištích," uvedl MOV. Čína dnes informovala, že má plně očkovaných 1,05 miliardy lidí. Dalším požadavkem čínských pořadatelů, který ve čtvrtek MOV oznámil, je, že všechny účastníky her, kteří nebudou plně očkovaní, čeká po příjezdu do Pekingu 21 dnů karantény.