Trump by to měl vzdát, je trapný, míní Zeman

Americký prezident Donald Trump by to měl vzdát a měl by umožnit svému nástupci Joeu Bidenovi převzít úřad. Myslí si to prezident Miloš Zeman, podle něhož je Trumpova snaha označovat se za vítěze amerických voleb trapná.