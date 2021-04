Truhlář ze Semilska vydlabal unikátní akvárium z více než 250 let staré lípy

Na výrobu akvária truhlář Petr Hartig použil 200 kilogramový kus kmene a vejde se do něj 186 litrů vody. Domovem tak může být až pro 20 rybiček. Prostor přitom musel omezit tlustšími stěnami, silnými 10 centimetrů. Při menší tloušťce by podle něj totiž hrozilo popraskání dřeva. Akvárium také nepotřebuje zvláštní údržbu. „Je to běžné akvárium, stačí ho pravidelně čistit, měnit vodu, krmit ryby. O dřevo se starat nemusíte,“ vysvětlil Hartig.