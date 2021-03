Trpělivost došla. Otevřeme navzdory zákazu, oznámil majitel holičství v Olomouci

„Nebylo to snadné rozhodnutí. Určité obavy z toho, co přijde, máme. Počítám i s tím, že v pondělí dorazí policie, nařídí nám zavření a pošle holiče zpátky stříhat do bytů, sklepů a garáží. Naše trpělivost je však u konce, finanční pomoc státu je pomalá a nedostatečná. Hrozí nám vážné ekonomické problémy. Chceme vyvolat diskusi,“ řekl Právu majitel holičství Richard Laně.