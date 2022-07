Troubky čtvrtstoletí po povodních. Obavy z velké vody trvají, zábrany chybí

„Vždycky když přijde velká bouřka, bojím se, že opět bude povodeň. Protože jsme po roce 1997 zažili ještě druhou povodeň v květnu 2010. Má se tu stavět ohrazení obce, ale už je to dvacet pět let a pořád se nic neděje,“ řekla Právu Pavla Janoušková z Troubek.

„Manželovým rodičům spadl rodinný dům. A další i jeho sestře. My jsme měli novostavbu. Vodu jsme měli ve sklepě do výšky sto šedesáti centimetrů,“ dodala Janoušková.

„Někdy v roce 2023 by se dalo pokročit v projekčních činnostech, pokud půjde všechno dobře, někdy v roce 2026 by mohl být vysoutěžený zhotovitel. A kolaudace teoreticky v roce 2029,“ sdělil Právu starosta ke společným plánům Povodí Moravy a obce.

„Celou obec nepřemístíte. Ale je třeba udělat všechno pro to, aby se už posunul dál projekt protipovodňových opatření. A to i jinde, mám na mysli Skaličku. Protože to je dost významný krok pro celé Přerovsko, který bude mít vliv i na nás. Zadrží vodu z Bečvy. Než by k nám dotekla, může mezitím v přívalových deštích odtéct voda pocházející z Moravy,“ myslí si starosta Troubek.