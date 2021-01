Tři králové vybírají online, požehnání píšou tajně

Kasičky jsou však přístupné i fyzicky, a to na veřejných místech u kostelů, charit a na zdech úřadů. Spadne-li PES do 24. ledna na 4. stupeň, vyšlou charity své tři krále do ulic.

Loni se během tříkrálové sbírky vybralo skoro 134 milionů korun

„Je to pro nás úplně nová situace, po dvaceti úspěšných letech, v nichž jsme vybrali pro lidi v nouzi téměř jeden a půl miliardy korun. V současné situaci není možné koledovat, aby naši dobrovolníci chodili ve skupinkách, natož aby zpívali. Pokud se ale PES vrátí do 4. stupně, je většina charit připravena na koledu v ulicích, samozřejmě při dodržení přísných opatření, tedy v rouškách,“ řekl Právu mluvčí Charity ČR Jan Oulík.

Právě kvůli naději, že by mohlo dojít k osobnímu setkání tří králů a dárce, tedy jednoho z pilířů sbírky, se organizátoři rozhodli ji prodloužit mimořádně do 24. ledna.

I kdyby se toto přání nevyplnilo, nepřijdou dárci o každoroční požehnání. „Nebudou to koledníci, ale organizátoři, kteří přijdou v civilu a budou psát dárcům, kteří jsou tradičně známí, na dveře požehnání i pro tento rok. Ale opět bez ohlášení, tak aby nedošlo ke kontaktu,“ nastínil upravený scénář Oulík.

Prvního ledna byla otevřena na stránkách www.trikralovasbirka.cz online pokladnička, kam mohou lidé posílat peníze, tedy na konkrétní účet. Zůstane otevřená až do 30. dubna. I letos je možnost dárcovské SMS. Virtuální koleda své dárce odměňuje videem zpívajících tří králů a požehnáním z úst otce Josefa Suchára, faráře z poutního místa Neratov v Orlických horách.

Na webu i ve svých schránkách také lidé najdou samolepky s požehnáním, které si na dveře mohou nalepit. Na 10. ledna je připraven také přenos tradičního koncertu.

„Lidé to vzali, jiná možnost stejně nyní není. Říkáme si, že by to mohlo třeba prohloubit vztahy v rodině, kdy bude třeba babička nebo děda potřebovat pomoc od vnoučete, aby mohli přispět online. Ale mysleli jsme i na ty, kteří zůstávají offline a chtějí darovat naživo. Umístili jsme naše pokladničky na veřejně dostupná místa na úřadech, kostelech a charitách, aby tam mohli lidé vhodit svůj dar fyzicky,“ ujistil Oulík.

Peníze na přežití

Kolik nová forma sbírky vynese, si mluvčí netroufá odhadnout. „Každoročně sbírka rostla, tedy i loňský rok byl rekordní, kdy se vybralo neuvěřitelných 133 803 733 korun. Troufám si říct, že letos budou peníze hodně potřeba. Priority a účely, kam peníze ze sbírky putují, jsou vždy zveřejněny a dlouhodobě plánovány, ale i my musíme letos změnit původní záměry, protože finanční výpadky už tak sociálně slabých rodin a jednotlivců jsou letos fatální. Stejně tak různých projektů. Letošní prioritou je přežít,“ dodal mluvčí Charity ČR.

Došlo k tomu, že bez peněz ze sbírky budou některé služby neudržitelné. Mezi ně patří i charitativní středisko sv. Kryštofa, které provozuje mobilní hospic na Ostravsku.

Tým zdravotních sester a lékařů jezdí k umírajícím nebo dlouhodobě nemocným lidem domů, kde jim poskytují zdravotní péči. Na dokrytí nákladů v posledních letech potřeboval vždy okolo tří set tisíc korun.

„Často slyšíme od našich pacientů při první návštěvě:,Sestřičky, které se starají doma? Doteď jsem netušil, co to znamená.‘ Nedávno jsme začali jezdit denně k jedné nové pacientce, poté se stabilizoval její stav a ustoupila bolest. Byla to žena silná, smířená a v úžasné péči svého druha a dvou synů. Svěřila se mi, že nevyléčitelná nemoc jí také něco dala. Kdysi dávno se rozkmotřila se svou sestřenicí. Uvědomění si smrtelnosti je vedlo k tomu, aby si vše vyříkaly a udobřily se,“ popsala své zážitky Vladimíra Berousková, vrchní sestra a vedoucí Mobilního hospice sv. Kryštofa.