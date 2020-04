Třetina rodičů by homosexuální dítě nepřijala

„Je stále dost rodičů, kteří skutečnost, že jejich dcera či syn nejsou heterosexuální, nedokážou přijmout, a dokonce to aktivně odmítají, a to i za cenu, že tím zničí rodinné vztahy,“ řekla Irena Smetáčková, vedoucí katedry psychologie Pedagogické fakulty UK a odborná garantka poradny Sbarvouven.cz.

Nejdřív vás zavalí panika z toho, že právě vaše dítě to v životě bude mít těžší. A že je to nespravedlivé.

Jenomže když od nejbližších přijde odmítavá reakce, děti, a to nikoliv ve výjimečných případech, pomýšlejí na sebevraždu. Právě sebevražda je v Česku druhá nejčastější příčina smrti lidí ve věku 15 až 24 let, a tak se poradny pro LGBT komunitu – hnutí leseb, gayů, bisexuálů a transgender lidí – nyní zaměřily na rodiče. Pomohly i Heleně (45) a jejímu synovi (16).

A hned začala vzpomínat na jeho dětství. „Ve školce byl dokonce zamilovaný do holčičky. Je pravda, že v určitých situacích projevoval větší citlivost a že jsme se s jeho otcem divili, po kom z rodiny to má. S příchodem puberty se začal stranit spolužáků a trávil víc času sám. Zpětně mi došlo, že se až tak nevyhýbal sportu jako takovému, ale spíš chlapeckému kolektivu, v němž se necítil příjemně,“ vybavovala si.

Potom, co ze sebe syn setřásl obavy z reakce matky, proměnil se jejich vzájemný vztah. „Jako by zmizelo něco nevyřčeného, jakási záclona, která mezi námi visela. Když jsme spolu řešili, jak by měl o své orientaci nejlépe říct prarodičům, byla jsem pyšná na to, že se radí se mnou. Že nejsem mezi těmi, před kterými něco skrývá,“ ulevilo se Heleně.

To nejhorší, co rodiče přepadne po takovém oznámení dítěte, je podle ní prostý strach o ně. „Nejdřív vás zavalí panika z toho, že právě vaše dítě to v životě bude mít těžší. A že je to nespravedlivé. Byla jsem i překvapená, jak moc mě na začátku zabolelo, že ze mě jednou nebude babička. Nevěděla jsem, co si počít. Nakonec jsem si dodala odvahy a začala si psát s jednou mentorkou z poradny pro LGBT komunitu,“ svěřila se Právu matka.