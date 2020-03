Trest za rasistické výroky platí. Dovolání bývalého tajemníka SPD Nejvyšší soud odmítl

Bývalý tajemník SPD 24. října 2017 ve Sněmovně například uvedl, že „buzeranti a lesby jsou nemoc a měli by se střílet již po narození”. Prohlásil také, že by se homosexuálové, Romové a Židé měli posílat do plynu. Staník jakékoli trestné jednání popíral a uváděl, že se justice nechala ovlivnit médii.