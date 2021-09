Tornádo odhalilo nedostatky nového domova seniorů

„K centru se nedalo dostat, na silnici byly stromy. Naštěstí mám auto, které to zvládne i mimo cestu. Když jsem tam přijel a viděl tu spoušť venku i uvnitř, musel jsem jít ven na vzduch,“ vzpomíná na první pohled do útrob zničeného zařízení ředitel.

„Nebyla to ztráta času v kritické situaci, byla to chvíle, kdy jsem si poskládal priority a uvědomil si, že jediným řešením je neskákat z místa na místo, ale postupovat plánovaně,“ řekl.

Události totiž naplno odhalily slabinu některých stávajících pravidel výstavby podobných zařízení pro seniory a zdravotně postižené. Budou nejspíše nutné zásadní změny a S-centrum by na ně mělo reagovat už při rekonstrukci. Polách chce, aby oprava budovy reflektovala zkušenosti z osudného dne.

„Výtahy neměly voděodolné rozvody elektřiny. Neměl je dokonce ani evakuační výtah, takže poté, co do něj zatekla voda ze stržené střechy, byl k ničemu,“ uvedl ředitel první velký problém, který se objevil v situaci, kdy bylo zapotřebí z budovy dostat 140 vesměs špatně pohyblivých či na lůžko upoutaných seniorů. Nebyl to jediný problém.