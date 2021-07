Tornádem poničené obce potřebují pomoc i s čištěním polí a vinic

Dobrovolníky štáb směruje do dvou míst v postižené oblasti. „Jde o kulturní dům v Hodoníně, který již takto funguje, a od pátku bude zprovozněno parkoviště v Ladné u Břeclavi. Toto jsou dvě záchytná parkoviště, odkud budou dobrovolníky svážet autobusy do míst, kde je třeba pomoci. Jde nám o to, aby hned věděli, kam mají zamířit, kde a s čím mají pomáhat,“ říká hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).