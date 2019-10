Toníkovi je šest a už popáté bojuje s rakovinou

Za svůj kratičký život už podstoupil několikrát chemoterapii, a nepomůže-li nový lék, čeká ho druhá transplantace kostní dřeně. Jeho maminku připravila o nohu a oko cukrovka, tatínek opustil zaměstnání a stará se o ně. Pomáhá i starší bráška. Ani tentokrát to rodina nevzdává.

Noční můra pro rodiče nemocného chlapce začala, když mu byly tři roky. „První příznaky se u Toníka objevily v prosinci roku 2015. Měl velkou bouli na krku, vysoké horečky a my byli vyděšení, co je to za nemoc. V lednu ho hospitalizovali v Motole, jeho stav se natolik zhoršil, že ho uvedli na 10 dní do umělého spánku, a nám oznámili, že jde o vzácný druh rakoviny – anaplastický velkobuněčný lymfom. Ale bojoval a zvládl to. V květnu dostal poslední chemoterapii a vše vypadalo dobře,“ vzpomíná paní Šárka na první, nikoli však poslední vítězství Toníka nad rakovinou.

Už v červenci se ale nemoc vrátila a v září 2016 podstoupil Toník transplantaci kostní dřeně.

„Z nemocnice ho pustili třináctého prosince. Ale den před Štědrým dnem jsme ho vezli lékařům zpět. Potvrdili nám, že se rakovina vrátila,“ popsala další návrat zhoubné choroby maminka nemocného chlapce.

„Proč transplantace nepomohla, přesně nevíme. Asi v něm zůstaly rakovinové buňky, které pak převálcovaly ty zdravé. Takovou situaci jsme nezažili jediní. Mnohé děti musí na transplantaci víckrát,“ dodala maminka nemocného chlapce.

Jenomže nová léčba Toníkovi způsobila infekci střev, a tak byl až do listopadu roku 2017 bez léčby. Tehdy ve stejném termínu, kdy musel znovu do nemocnice, aby se ho motolští lékaři pokusili léčit jinak, byla hospitalizována i jeho maminka, které amputovali nohu v bérci. O nohu stejně jako o jedno oko ji připravila cukrovka. Toník dostal další chemoterapii, kterou podstupoval každý týden až do konce roku 2018.

Nadějí je nový lék

„Od ledna letošního roku už byl čistý. Jenomže po sedmi měsících si sám našel další bulky na krku. Nemoc se mu vrátila. A čím je starší, tím je to horší. Už to vnímá. Brečí, že už nemůže, že chce umřít. Jeho tatínek odešel z práce, stará se o Toníka, protože já s invalidním vozíkem bych to nezvládla. Pomáhá i můj starší syn Jaroslav. Děláme, co můžeme. A nevzdáme to,“ říká odhodlaně Šárka.

Nyní Toník dostává nový lék. „Je to lék pro dospělé, chemoterapie může trvat i tři čtvrtě roku, dostává dávku vždy po třech týdnech. Věříme, ale jestli to skutečně zabralo, se dozvíme až po dvou třech měsících, až mu odeberou kostní dřeň. Pokud ne, čeká Tondu další transplantace,“ dodává maminka malého pacienta.

Toník bojuje se vzácným typem rakoviny už od tří let. Foto: archiv Šárka Kubrová Zeithammerová

V takovém případě by přišlo na řadu hledání vhodného dárce. V tento moment je ve dvou českých registrech dárců kostní dřeně 120 tisíc lidí. Mezi nimi však není nikdo vhodný pro aktuálně 50 smrtelně nemocných, kteří u nás na transplantaci čekají. Minulou sobotu se při hromadném náboru ve Vestci u Prahy přihlásilo přes pět set lidí, ale polovinu museli zdravotníci odmítnout, a tak registr posílil jen o 273 potencionálních dárců. Pro vstup do registru musí být člověk zcela zdravý, ve věku 18 až 40 let a musí vážit víc než 50 kilogramů.