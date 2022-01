Švejdar potvrdil, že skončí. Pochopil jsem, že vláda chce změnu, řekl

„Z vyjádření pana ministra Rakušana na té první schůzce 7. prosince jsem pochopil, že současná vláda i on chtějí změnu na pozici policejního prezidenta. Proto jsem se sám rozhodl k tomu, že skončím ve služebním poměru,“ uvedl.

Výběr Švejdarova nástupce proběhne podle zákona, zdůraznil Rakušan. V první fázi budou proto osloveni zaměstnanci, kteří jsou v 11. platové třídě, a to jak ti z řad policejních sborů, tak příslušníci tajných služeb.

Rakušan už se rozhodl, do boje o Hrad nepůjde

Švejdar svůj záměr odejít oznámil v polovině prosince na Twitteru poté, co se sešel s Rakušanem ještě před jeho nástupem do čela resortu vnitra. Ministr už dříve odmítl, že by na Švejdara ohledně jeho odchodu vyvíjel tlak.