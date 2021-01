Robert Šlachta představuje svoje hnutí

Šlachta se rozhodl založit nové politické hnutí poté, co po třiceti letech odešel od policie, kde mimo jiné roky vedl protimafiánský útvar. Odkud v roce 2016 kvůli nesouhlasu s chystanou reorganizací policie odešel. V posledních letech zastával funkci zástupce ředitele pro sekci pátrání u Celní správy. O svém působení ve službách státu vydal loni knihu nazvanou Třicet let pod přísahou.

Šlachta jde do politiky. Povede vlastní hnutí Domácí

Doposud nebylo jasné ani to, na jaké voliče, a s jakým programem, se chce Šlachtovo hnutí zaměřit. Pod pokličkou Šlachta držel i další jména, která se společně s ním objeví na kandidátce do letošních sněmovních voleb. Někdejší policista by měl být jedničkou kandidátky.