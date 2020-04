Tisková konference po jednání vlády

Kabinet se zabýval prodloužením kurzarbeitu až do konce května navrhovala to ministryně práce Jana Maláčová.

Kurzarbeit bude do konce května, schválila vláda

Kabinet také odsouhlasil, že vojáci mohou pomáhat při zvládání koronavirové epidemie i v nemocnicích. Požádal o to Karlovarský kraj.

Vláda během dubna nejdříve před Velikonocemi otevřela stavebniny a hobby markety, minulý týden pak farmářské trhy a řemesla s provozovnou. Od pondělí se pak znovu otevřely knihovny, fitness centra, autoškoly a všechny provozovny do 2500 m2.

Přehledně: Co se kdy otevře podle zrychleného scénáře

Další uvolňování restrikcí by zatím podle plánu mělo pokračovat až 11. května. Vše ale podle vlády záleží na doporučení epidemiologů, kteří na otevírání nijak zásadně netlačí.

Nouzový stav do 25. května? Vládě chybějí hlasy

Už zítra bude vláda zároveň žádat Poslaneckou sněmovnu o podporu pro prodloužení nouzového stavu, a to do 25. května. Ten zatím končí 30. dubna, a pokud k posunu termínu nedojde, velká část opatření by tím byla zrušená.