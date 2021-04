Končící Petříček: Konkrétní kritika nepadla, mé odvolání je politické rozhodnutí

Vnímá to jako politické rozhodnutí, které učinilo v pátek zvolené nové vedení ČSSD. „Nemohu potvrdit, zda pan Hamáček mé odvolání už předal a zda se setkal s panem Zemanem. Předpokládám, že se tak ale stane ještě dnes,” dodal.

Nyní si chce vzít končící minstr dva týdny na rozmyšlenou, věnovat by se chtěl rodině a dětem. „Rád se vrátím na akademickou půdu, mám několik nabídek, které budu zvažovat,“ nastínil.

Resort by měl nyní dočasně řídit sám Hamáček, než bude znám nový ministr. Spekuluje se již o tom, že by ho ve funkci nahradil současný ministr kultury Lubomír Zaorálek. Na jeho místo by nastoupil poslanec ČSSD Jan Birke.