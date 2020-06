Těšíňané za doprovodu dud a fujary protestovali proti zavřeným hranicím

Důvodem k protestu bylo zavedení výjimky z otevření státních hranic se sousedními státy. Do poslední chvíle to vypadalo, že se v Těšíně otevřou stejně jako na všech ostatních místech v Česku, nakonec však vláda oznámila, že hranici s polským Slezským vojvodstvím z důvodu vysoké četnosti nových případů koronaviru neotevře.

Účastníci protestu s tímto postupem nesouhlasí. „O otevření se mluví, jako by to byla hrozně nebezpečná věc, ale je kolem toho jenom zbytečně moc povyku,“ řekla studentka a účastnice protestu Teresa B. Stejný názor zastává jeden ze sympatizantů akce Adam Farnik. „Myslím si, že je to příliš velké zjednodušení. Vysoký počet případů je způsoben plošným testováním v dolech, jejich pracovníci a rodiny jsou však v karanténě a podniky jsou zavřené, takže to funguje podobně jako chytrá karanténa u nás,“ řekl.