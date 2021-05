Těreškovovou zastupitelé neškrtli

„Poslankyní nejvyššího sovětu SSSR, respektive Státní dumy je od roku 1966. Je iniciátorkou ústavního návrhu prodloužení mandátu prezidenta Vladimira Putina , který mu umožní zůstat u moci až do roku 2036,“ prohlásil Heller. Podle něho by se jednalo o velmi důležité gesto.

Zajedno s ním byl Jan Piskač (Piráti). „Dneska jsme postaveni Ruskou federací na seznam nepřátelských států. Oni vlastně s námi vstoupili do války. Byť je to válka možná hybridní, studená a my bychom tady nechávali jako čestnou občanku exponentku tohoto režimu?“ řekl.