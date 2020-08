Teplu z odpadu brání předsudky a lobbing

Spalování odpadů ukládaných dnes bez užitku na skládkách odmítli v roce 2006 obyvatelé Opatovic v referendu. „Referendum vyznělo jednoznačně. Lidé řekli spalovně jasné ne, což stále platí. Zvrátit to může pouze nové referendum,“ konstatoval opatovický místostarosta Josef Půlpán (nezávislý).

Výsledek reprízy referenda si Opatovičtí netroufají odhadnout. „Lidem by se měly dostat seriózní a srozumitelné informace. Potom by to mohlo dopadnout i jinak,“ podotkla opatovická zastupitelka Lucie Navrátilová (nezávislá).