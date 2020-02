Teplá zima trápí zahrádkáře. Nezvykle aktivní jsou krtci

Teploty v lednu skoro jako na jaře, sucho a nedostatek podzemní vody trápí nejednoho zahrádkáře. Únor, který by podle meteorologů měl být o něco deštivější, by však mohl situaci konečně napomoct. Podle zahrádkářů ale nestačí spoléhat na přirozený koloběh vody, nutné je udělat co největší zásoby dešťové vody.