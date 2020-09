Tchajwanská firma potvrdila, že Česku daruje pět linek na výrobu roušek

Kchuo v dopise Vystrčilovi píše, že jeho firma již do České republiky vyslala techniky a bude jednat s českou stranou ohledně technických podrobností. Zároveň ale poznamenává, že je potřeba vyřešit mnoho administrativních procedur, které vyžadují asistenci české vlády. Kchuo doufá, že se podaří vše dojednat co nejdříve, aby mohlo letadlo s linkami přistát v Praze do konce října. Instalovány by mohly být do poloviny listopadu.