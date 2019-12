Systém výběru satelitního mýta první den dopravu nezkomplikoval

Problémy se čekají například u Bohumína na česko-polské hranici nebo na česko-slovenském přechodu v Lanžhotě. Tam sice provoz v neděli v noci po ukončení zákazu jízdy kamionů zhoustl, ale nijak významně. „Vyloženě kolony se netvoří, i když je poznat, že provoz sílí. Většina kamionů na hranicích nezastavuje s tím, že by si řidiči potřebovali nakoupit nové palubní jednotky, ale pokračuje dál po D2. Zatím to vypadá jako běžná situace, uvidíme, jak se to bude vyvíjet v průběhu noci a nad ránem,“ dodala policejní mluvčí Alice Musilová.

První poplatek v systému zaplatil kamion na dálnici D52 u Rajhradu sekundu po půlnoci. Do nedělních 13:00 se vybraly na mýtném čtyři miliony korun.

Systém, jehož provozovatelem je konsorcium CzechToll/SkyToll, nahradil dosavadní mikrovlnnou technologii firmy Kapsch. Do systému satelitního mýtného bylo do nedělního večera zaregistrováno zhruba 315 000 vozidel z očekávaných asi 458 000, aktivních bylo bezmála 214 000 palubních jednotek, řekl ve 23:00 Miroslav Beneš ze společnosti CzechToll. Počet aktivních jednotek rostl poté, co řidiči přerušili povinné přestávky a mohli znovu vyrazit na cesty. "Aktuálně je všude plynulý provoz, nikde se netvoří fronty na obchodních místě ani na silnicích," uvedl.

Kamiony mají v neděli podle údajů policie v České republice až na výjimky zákaz jízdy od 13:00 do 22:00. V Německu takový zákaz platí celou neděli až do 22:00, stejně tak i v Rakousku a na Slovensku. Naopak v Polsku mohou kamiony, pokud není státní svátek nebo prázdniny, v neděli volně jezdit.

Mluvčí Generálního ředitelství cel Martina Kaňková řekla, že celníci zatím naznamenali výrazné problémy s přechodem na nové systémy. Odhalili do deseti případů, v nichž řidiči porušili pravidla nového mýtného systému. "Většinou šlo o zahraniční řidiče, kteří nebyli registrování do nového systému," uvedla večer. Podrobnější data bude mít celní správa k dispozici v pondělí.

Většina prodejních míst byla využita na méně než polovinu své kapacity. Výjimkou bylo podle údajů společnosti CzechToll prodejní místo nedaleko Bohumína na polské straně hranic s využitou kapacitou 85 procent.

Žádné dopravní problémy v souvislosti s novým mýtným systémem zatím nejsou podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jana Rýdla hlášeny. Hlavní nápor by měl přijít v noci na pondělí, kdy by se mohly tvořit kolony na hraničních přechodech do Česka, protože část zahraničních dopravců ještě nemá palubní jednotku pro satelitní systém. "I pro celní správu, která přešla na nový systém, vše proběhlo hladce. Neznamenali jsme jediný problém," uvedla Kaňková.

Výběr nového mýta a jeho provozovatele provázely problémy. Tendr vyhrálo konsorcium firem CzechToll ze skupiny PPF Petra Kellnera a slovenské SkyToll s nabídkou 10,75 miliardy korun za desetiletý provoz systému. Neúspěšný Kapsch proti průběhu tendru protestoval a okolnosti mýtné smlouvy stále řeší antimonopolní úřad i soudy.