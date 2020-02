Systém pro známky půjde pořídit za polovinu, slibuje Havlíček

Ve Sněmovně to v úterý sdělil ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO ), který poslance informoval o současné situaci na ministerstvu dopravy (MD). Odmítl tvrzení opozice, že v tomto resortu panuje chaos.

„Resort dopravy si zaslouží řadu změn, jeho organizační struktura se musí zjednodušit. Ta nová by měla být hotova do konce února a na jejím základě bude vypsáno výběrové řízení na posty všech náměstků. Někdo z těch dosavadních může uspět, jiný ne,“ konstatoval Havlíček.

Reagoval tak na výtky předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury , jenž označil situaci nejen se zakázkou na elektronické známky, ale v celém resortu za zcela neúnosnou. Viní z toho především premiéra Andreje Babiše (ANO), který do řízení ministerstva příliš zasahuje.

Stanjura marně požadoval, aby se stavem panujícím na MD zabývala Sněmovna v samostatném bodě. Narazilo to ovšem na veto klubu ANO. Občanští demokraté proto začnou sbírat podpisy pro svolání mimořádné schůze Sněmovny k problematice dopravy.

Havlíček poslance ujistil, že se necítí být superministrem. „Na MD jsem si nepřišel dělat vizitku. Žádám ale, aby se hodnotily až mé výsledky, a ne způsob, jakým si to tam organizuji. Máte možnost do mě rok a půl až do voleb střílet, jsem připraven za své výsledky nést osobní odpovědnost,“ prohlásil Havlíček.