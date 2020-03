Systém na dálniční známky vyjde na 128 milionů, původně měl stát 400 milionů

Ministerstvo dopravy zatím neví, jestli využije e-shop, který v lednu na hackatonu vybudovali programátoři. „My to testujeme, ten systém je funkční, ale musí projít testem, jestli vydrží množství dat a nápor. Pokud se to podaří, tak bychom ještě ušetřili. Ale počítáme i s nějakým nákladem, kdybychom to paralelně dělali my. Budeme to vědět v rámci několika týdnů,“ dodal Havlíček.