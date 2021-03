Svrčinová si smazala Facebook. Ke kontroverznímu příspěvku se nehlásí

„Nevím, jak se mně to na profilu ocitlo, a proto jsem celý profil zrušila. Já opravdu Facebook nepotřebuju,” řekla k tomu ČTK Svrčinová.

Odmítavě se k příspěvku na Twitteru vyjádřil i předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. „Hlavní kvalifikaci do týmu 'Nebuďte slušnej, řekněte jméno' paní hygienička evidentně splňuje,” napsal.

Svrčinová, jež dosud vedla hygienu v Moravskoslezském kraji, by měla ve funkci hlavní hygieničky vystřídat Jarmilu Rážovou. Výměnu ve čtvrtek avizoval premiér Andrej Babiš (ANO). O jmenování do funkce by v pátek mohla jednat vláda.