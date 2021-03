Švejdar: Policie na víkend ještě posílí kontroly

Dá se očekávat, že už v pátek a přes víkend budou lidé více cestovat, ať už půjde o lidi pracující ve městech, kteří se chtějí v pátek vracet domů, nebo o výlety do přírody. Připravujete se na to?

Ano, připravujeme, protože se očekává to, co jste zmínil. Policie na to bude muset reagovat a troufám si říct, že na to budeme připraveni. Nicméně situaci o víkendu také velmi ovlivní počasí.

Jak si tu připravenost můžeme představit?

Chystáme zvýšený počet policejních hlídek i zvýšený počet kontrol. Samozřejmě se ve velké míře budeme věnovat re­kreačním oblastem, to znamená zejména horám a turistickým lokalitám, kde by kromě místních neměl nikdo jiný být.

Kontroly na silnici na jihu Čech. Video: Pavel Orholz, Právo

Zaměříte se kvůli tomu více i na veřejnou hromadnou dopravu?

Kontrolujeme všechny způsoby dopravy: pěší, auta, autobusy, vlaky. Kontroly provádíme namátkově, takže samozřejmě nejsme schopni zkontrolovat všechno, ale jsem přesvědčen, že v těch očekávaných rizikových místech bude zvýšený počet policistů znát.

Ve středu po jednání krizového štábu jste řekl, že na kontroly je denně nasazeno přibližně sedm tisíc lidí, včetně vojáků a celníků. Kolik jich bude při tom posíleném víkendu?

Přesné číslo, kolik policistů a v jaké lokalitě bude, vám teď (čtvrtek) neřeknu, protože ten úkol dostali krajští ředitelé a ti na něj budou reagovat.

Dal jste policistům nějaký pokyn ve smyslu, aby tento první víkend, kdy platí přísné omezení pohybu, dávali častěji pokuty, případně porušení předávali správním orgánům?

Já stále tvrdím, že to není o pokutách. Každý by si měl uvědomit, že už bojuje o zdraví své, svých příbuzných, známých a kamarádů. Vidíme, že aktuální situace není dobrá. Za mě tedy rozhodně nejde o to, dát pokyn vybrat maximální množství pokut. Důležité je, aby policie byla vidět a těm, kteří ta opatření nerespektují, dala patřičně vědět, že to tak nejde.

Jak prozatím hodnotíte těch pár dní, kdy policie kontroluje zpřísněná opatření?