Kontroly mezi okresy budou namátkové, ale budeme ověřovat, říká policejní šéf

Budete schopni zvládnout kontroly i mezi jednotlivými okresy?

Jsem přesvědčen, že to v určitém režimu jsme schopni zvládnout. Bude se jednat o namátkové kontroly.

I tak, že byste postavili zátarasy na dálnici a kontrolovali tam auta?

Stát se to může. Samozřejmě ale budeme přihlížet k výjimkám ze zákazu pohybu. Návštěva rodiny je svaté právo, které vám nemůže nikdo upřít. Ale zase na rovinu, lidé jsou schopni vymyslet úplně neskutečné věci, aby se někam dostali.

Máme s tím zkušenosti z těch tří zavřených okresů. To byste nevěřili, kolika lidem třeba během týdne praskla voda na chalupě nebo se jim rozbilo okno či utrhla střecha.

Jak tedy zvládáte kontroly ve zmíněných uzavřených okresech Sokolov, Cheb a Trutnov?

Zatím to zvládáme, nechali jsme si tam nějakou rezervu. Tím, že se na tom podílí de facto celá republika, tak to funguje zatím bez problémů, a samozřejmě čekáme, co bude dál. Při kontrolách v těch třech okresech nám pomáhá i Vojenská policie. Jde zhruba o třicítku lidí.

Když ale někdo má například nemocnou babičku na druhé straně republiky a bude chtít za ní příští týden jet, pustí ho policie?

Důkazní břemeno necháváme na tom občanovi. To znamená, že by měl nějakým způsobem prokázat, že to tak je, a my to ověřujeme.

V některých případech vyhovíme, v jiných ne, záleží na konkrétním případu a posouzení je na daném policistovi. Je to ale opravdu o nějaké důvěře a o tom, že sami lidé pochopí, proč se to dělá. Pokud to nepochopí, tak si můžeme nohy ušoupat, můžeme se uvztekat, rozdat tisíce pokut, a bude to úplně k ničemu. Je to apel na to, aby si lidé uvědomili, v jakém stavu se zejména naše zdravotnictví nachází.

Lidé to ale samozřejmě budou zkoušet, obzvlášť když je období jarních prázdnin.

Ano, budou. A je to kruté, když se teď prázdniny týkají půlky Prahy. Když ale sledujete ta čísla k nákaze, tak není na co čekat a není kam uhýbat. Bohužel to tak je.

Říkáte, že budete zákaz pohybu namátkově kontrolovat na hlavních tazích. Budete na to mít dost lidí?

Na ty namátkové kontroly jsme určitě schopni se zmobilizovat. Pořád máme v rezervě armádu, ale tím, že pomáhá ve zdravotnictví, tak ji nechceme zatím využívat.

Kolik policistů je nemocných či v karanténě, když teď rostou čísla v celé republice?

Dlouhou dobu jsme měli stav, kdy se nám čísla neměnila ani nahoru, ani dolů, ale bohužel, tento týden nám začíná pomalý nárůst. V současné době jsme na stavu zhruba 1500 policistů a občanských zaměstnanců, kteří jsou mimo službu kvůli koronaviru, ať už jde o nemocné, anebo o karanténu.

To už jsou skoro stejná čísla jako na podzim, kdy jste na tom byli nejhůř, ne?