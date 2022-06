Sucho se snížilo, ale v řekách voda stále chybí

Oblasti zasažené suchem se výrazně zmenšily a zasahují Podkrkonoší, střední Polabí a východní část Středočeského kraje. Výrazně ustoupilo sucho v jižních Čechách, Poohří či na Hané. Vyplývá to z mapy, již ve středu zveřejnili vědci, kteří pracují na projektu Intersucho.

Jelikož však sucho na jaře bylo dlouhé a výrazné, na doplnění vody v řekách deště stále nestačí a průtoky zůstávají podprůměrné. Téměř veškerá voda, která se nevypařila, se vsákla do půdy a využily ji rostliny.

Míru sucha určují vědci jako poměr aktuální zásoby vody v půdě proti průměru z let 1961 až 2010. Neznamená to tedy, že by například na suché jižní Moravě byl dostatek vody, ale současná situace se nijak nevymyká z dlouhodobého průměru.