Studentka z Ukrajiny se stará o 12letého bratra

„Stala jsem se vlastně jeho maminkou. Rodiče zůstali v Kyjevě. Někdy už mi docházejí síly, ale musím to zvládnout,“ zdůrazňuje Právu vysokoškolačka. Sourozenci bydlí na koleji, sdílejí jednu místnost. „Jsem rád, že můžeme být spolu. Cítím se tady v bezpečí,“ říká nesměle Bohdan.

„Bohdan je u mě od března. Každý den říká, že chce domů do Kyjeva. První týdny byly nejtěžší, protože si neustále hledal zpáteční jízdenky na vlak. Naštěstí už žádné nebyly,“ vzpomíná Diana, která studuje prvním rokem produktový design na plzeňské umělecké fakultě zvané Sutnarka. I jí se život zásadně změnil, přibyla řada povinností. Bratrovi pomáhala vyřídit všechny dokumenty, včetně víza, našla mu školu i doktory.

„Bohdan už nastoupil do sedmé třídy tady v Plzni. Zanedlouho ho ještě čekají zkoušky na ukrajinské škole, která pořád učí na dálku. Musím na něj dohlédnout, aby se na testy dobře připravil,“ doplňuje. Mimo to se stará o nákupy, vaří a zařizuje vše, co bratr zrovna potřebuje. Musí také plnit své studijní povinnosti.