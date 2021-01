Stříkaček a jehel je na dva měsíce, ale v krajích jsou rozdíly

Reagoval tak na kritiku, že vakcíny nejsou státem dodávány zároveň s potřebným materiálem, a nemocnice tak musejí sahat do svých zásob. Jak uvedl, aktuálně je v ČR k dispozici 689 tisíc stříkaček a 793 tisíc jehel pro aplikaci. Pro ředění vakcíny je to téměř 1,4 milionu stříkaček a 687 tisíc jehel a více než 8,5 milionu mililitrů roztoku.

„Ústřední krizový štáb proto dohodl systém, na jehož základě se kraj nebo nemocnice v případě nedostatku materiálu obrátí systémem krizové komunikace na ministerstvo zdravotnictví. To poté zajistí zápůjčku do kraje ze zásob fakultních nemocnic,“ podotkl ministr vnitra. Jak dodal, koncem ledna nebo na začátku února by měly být k dispozici další statisíce materiálu ve státních hmotných rezervách.