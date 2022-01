Střelci chystají unikát pro celé generace

V České republice máme jedny z nejlepších podmínek pro civilní střelectví a střelecký sport na světě. A protože koncept, který jsem měl v hlavě, jsem nenašel, a zároveň jsem do jisté míry patriot, přesvědčený, že máme světu co ukázat a čím ho inspirovat, rozhodl jsem se, že zkusíme udělat něco unikátního.

Až jsem jednou skončil v koloně aut kvůli vážné dopravní nehodě u nájezdu na dálnici D8. Vzal jsem si mobil do ruky a na realitním portálu zjistil, že půl kilometru od místa, kde jsem stál, dal někdo dva dny předtím nový inzerát na obrovské území mezi dálnicí a silnicí první třídy, v podstatě mezi dvěma oboustrannými sjezdy z dálnice. Přibližně 35 minut od Prahy. Pak to šlo už všechno jako po másle.

Zatímco mnoho lidí ze stavební branže kroutilo hlavami, že něco takového je tak rychle v této zemi vůbec možné, nejlépe to asi popsal referent stavebního úřadu. Ten prohlásil, že máme obrovskou kliku, že tomu vlastně vůbec nerozumím, protože kdybych tomu rozuměl a věděl, co mě čeká, nejspíš bychom vůbec nezačali. My jsme si prostě nepřipustili, že to nejde. A šli jsme za výsledkem.