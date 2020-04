Středula: Některé podniky zvažují hromadné propouštění

Odbory podle vás už zaznamenaly firmy, které zvažují hromadné propouštění. O které jde, v jakých odvětvích?

V této chvíli jdou o tom informace hlavně z oblasti cestovního ruchu. To znamená subjekty, které jsou vázány na cestovní ruch, restaurace, hotely – a ne malé hotely, ty velké – nebo služby v cestovním ruchu. Tam je situace nejdramatičtější.

Výrobu přerušily ale i automobilky a jejich dodavatelé. Může se i tam propouštět?

Automobilový průmysl má v této chvíli pauzu, která je způsobena protikoronavirovým opatřením, protože velké automobilky a jejich mateřské společnosti se rozhodly, že učiní takovou tu minimální čtrnáctidenní bránu proti šíření

To vítáme a myslím si, že důvod pro to i je, aby potom nevznikaly ztráty tím, že lidé budou nakaženi. A až se obnoví provoz a autosalony začnou opět prodávat, mohlo by se vše postupně vrátit do původního stavu. Jsou diskuse, kolik to bude stát pracovních míst, to se v této chvíli dá těžce předpovědět, protože se neví, jak dlouho všechna opatření kvůli koronaviru budou aktivní. A to se netýká jen ČR, protože přece jenom automobilový průmysl je globálním dodavatelem, takže bude záležet, jak to bude vypadat i v dalších zemích.

Kolika lidí by se propouštění mohlo týkat, kdyby nebyl žádný kurzarbeit?

Určitě by se to týkalo statisíců pracovních míst, která by byla zrušena.

Vláda ale teď kurzarbeit schválila. Pomůže to zastavit hromadné propouštění?

Nyní to pomůže rozhodně, protože tím pádem budou moci i finanční oddělení jednotlivých subjektů uvažovat o něčem jiném, to znamená, že to cash flow bude vypadat jinak. Ale mělo by to i být doprovázeno dalším, a to je, aby se nezhoršilo úvěrové financování nebo to obrátkové financování firem. Musí to být kombinace těchto nástrojů, jak podpora udržení pracovních míst, tak zároveň podpora financování firem, to bude moci ekonomiku ochránit, protože jde o období nejenom v průběhu krize, ale také po ní.

Zafungují bezúročné úvěry v rámci programů Covid?

Ne, to není ta cesta, zvláště u těch prvních dvou programů. Je nutné si uvědomit, že jestliže jste vlastníci subjektu nebo manažeři subjektu, který zatím neví, zda bude moci profitovat za měsíc či dva, neboli blíží se ke stavu insolvence, tak když si půjčí, může se dostat do situace trestného činu, protože může způsobit velký problém věřiteli.