Středoškoláci demonstrovali v Praze proti povinné maturitě z matematiky

„I Česká školní inspekce uvedla, že ve výuce není dostatek prostoru, aby se učitelé věnovali upevnění těchto kompetencí. Jsou přehlceni požadavky rámcových vzdělávacích programů. Ty můžeme upravit z pozice ministerstva, a to je to hlavní,“ uvedl v rozhovoru pro Právo Robert Plaga. Ke zkvalitnění výuky by podle mluvčí ministerstva Anety Lednové mělo dojít do deseti let.