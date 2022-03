Středočeský kraj vyhlásil zákaz rozdělávání ohňů

Voda ze zdrojů určených k hašení požárů nesmí být používána k jiným účelům, vozidla mají rovněž zakázáno vjíždět na polní cesty a nesmějí být zastavována v místech, kde by se podvozek mohl dostat do styku s lehce hořlavými materiály, jako je suchá tráva či listí.

Jaro vydrží do konce týdne, od pondělí si dá pauzu

Jaro vydrží do konce týdne, od pondělí si dá pauzu Počasí

Na třetině toků v ČR jsou aktuální průtoky na 25 procentech průměru pro tuto roční dobu. Hladina vody v mělkých vrtech je aktuálně silně podnormální, v nejbližších dnech by navíc měla dál mírně klesat.

Jak upozornil projekt Intersucho, půdě výrazně chybí sněhová pokrývka, která se v nížinách během zimy téměř nevyskytovala. Je to vidět zejména při srovnání s loňským rokem, kdy byla situace co do půdní vlhkosti výrazně příznivější.