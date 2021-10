Strany chtějí změnit sociální dávky

Razantní změnu ve výplatě sociálních dávek hlásá hnutí ANO. Místo úřadu práce (ÚP) by podle něj měly dávky vyplácet obce, které by také měly kontrolovat, zda nedochází k jejich zneužívání. „Obce musí rozhodovat o tom, komu a v jaké výši budou dávky vyplaceny,“ stojí v programu hnutí.

Změna zákoníku

De facto by to znamenalo, že velkou část agendy ÚP převezmou místní a městské úřady. Ty by pak ale musely posílit svůj personál. ANO dále slibuje zvyšování rodičovského příspěvku, zřízení seniorského ombudsmana a podporu flexibilních úvazků.

Větší podporu alternativních pracovních úvazků slibují i další kandidující subjekty. Například koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL). V případě, že by sestavovala vládu, asi první nejviditelnější změnou by bylo přejmenování ministerstva práce a sociálních věcí. Nově by se podle Spolu mělo jmenovat ministerstvo pro rodinné, sociální a pracovní věci.

Mezi klíčové body programu v oblasti zaměstnanosti u Spolu patří zvýšení „flexibility zákoníku práce“. „Mělo by se to týkat home officu či institutu sdíleného pracovního místa, který současná koalice zavedla, ale ne úplně je v současném stavu použitelný,“ sdělila předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Zaměstnavatelům by se po­dle koalice mělo snížit sociální pojistné, zvýšit by se naopak měly limity pro dohody o provedení práce a pracovní činnosti. Tyto limity jsou přitom dány kvůli zvýšení ochrany zaměstnanců, aby místo klasického pracovního poměru nepracovali na dohody, kde například nemají automaticky nárok na dovolenou.

V oblasti sociálních dávek pak Spolu plánuje, že některé sloučí, například příspěvek a doplatek na bydlení, a jiné zruší, třeba příspěvek na dojíždění nebo na přestěhování za prací.

Novelu zákoníku práce má v programu i koalice pirátů a Starostů, a to například v oblasti sdílených pracovních míst či převádění dovolené do dalšího roku. Chce také doplnit pravidla pro flexibilní výkon práce u samostatných a tvůrčích profesí.

U péče o děti Pir/Stan plánují možnost dvouměsíční souběžné dávky peněžité péče o děti ve výši alespoň 70 procent měsíčního výdělku. „Druhý z rodičů, který nepobírá rodičovský příspěvek, nemá možnost trávit čas se svým dítětem, protože by zůstal bez příjmu,“ odůvodňuje záměr dvojkoalice. Podobně jako například ANO chtějí také Pir/Stan pravidelnou valorizaci sociálních dávek.

Levice požaduje delší dovolenou

Mezi klíčové body v oblasti pracovních vztahů patří v programu ČSSD zavedení zákonem zaručené pětitýdenní dovolené místo současných čtyř týdnů, což je dlouhodobě téma komunistů, kterým se v tomto funkčním období nepodařilo novelu zákona protlačit Sněmovnou k finálnímu schválení.

ČSSD plánuje i postupné zkrácení pracovní doby na 35 hodin do roku 2025 bez toho, že by se snižovaly mzdy. Soc. dem. také navrhuje zavedení náhradního volna za státní svátky. „Pokud vyjde den státního svátku na víkend, pracovní volno zaměstnancům připadne na nejbližší pracovní den,“ píše se v partajní programové Vizi pro Česko.

Místo dohod o provedení práce a pracovní činnosti chtějí sociální demokraté zavést nový typ pracovních úvazků, dále plánují zavedení pracovních soudů, jež by rozhodovaly o pracovněprávních sporech, a rovněž navrhují automatickou valorizaci minimální mzdy.

„Současné dávky hmotné nouze a státní sociální podpory (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, příspěvek na bydlení) zjednodušíme a sloučíme v jeden základní, na majetek testovaný příjem,“ avizuje ČSSD. Výše dávky by klesala podle toho, jaké by byly ostatní příjmy.

Zkrácení pracovní doby na 35 hodin nebo alespoň prodloužení zákonné dovolené dál plánuje i KSČM. Kromě toho komunisté chtějí zvýšení minimální mzdy na 60 procent mediánu (střední hodnota mezd).

SPD pak chce podobně jako Spolu přejmenovat ministerstvo práce, a to na ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny, valorizaci rodičovského příspěvku a přídavků na děti pro hendikepované a pracující rodiče. Sjednotit chce SPD výši a vyplácení podpory v nezaměstnanosti, aby byla pro všechny věkové kategorie. V současnosti je doba vyplácení delší u lidí po padesátce, protože se jim hůře shání práce. Podle SPD to ale diskriminuje krátkodobě nezaměstnané rodiče před padesátkou.