Systém eRecept měl výpadky, stovky pacientů čekaly na léky

Právo na to upozornil pacient, který se léčí s rakovinou a cesta do lékárny pro něho představuje namáhavý výkon.

„Lékárna Dr. Max v Praze Čakovicích mi nebyla schopna léky na eRecept vydat. Měl jsem ho vytištěný z emailu, ale neměla jak ho ověřit,“ uvedl padesátiletý, vážně nemocný muž.

Zákaznická linka jedné z největších lékáren v zemi Dr. Max potvrdila, že výpadky ve výdeji na eRecept byly nejen v hlavním městě, ale třeba i na Vyškovsku. „Chvíli to jde a chvíli ne. Jak dlouho to potrvá, nemáme informaci. Víme jen to, že řeší nějaké technické potíže na Státním ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL),“ uvedl v úterý v podvečer operátor Dr. Maxe.

„V úterý systém hodinu nefungoval vůbec, pak s omezením na třetí čtvrtý pokus, a taková je situace vlastně dodnes,“ potvrdil ve středu Právu mluvčí lékáren Dr. Max Michal Petrov.

Po desáté hodině už ale systém zase standardně běžel.

SÚKL: Lze přepnout na záložní systém

Provozovatel systému SÚKL ústy své mluvčí Barbory Peterové sdělil, že i přes problémy lze na elektronický recept vydávat, lékárny se mohou přepnout na záložní systém. A když s tím mají problém? „To není záležitostí SÚKL, to je věcí lékáren,“ uvedla Peterová.

K výpadku na několik minut došlo také počátkem letošního roku. Ředitelka SÚKL Irena Storová tehdy Právu vysvětlila, že situace má řešení: „Lékař v takové situaci může předepsat listinný recept, ale připravili jsme řešení i pro lékárníky. Máme záložní systém, říkáme mu třetí datové centrum, který slouží výhradně pro lékárníky, a ti ho mohou využít v situaci, kdy nastane v hlavním úložišti problém. Tento systém je na hlavním úložišti naprosto nezávislý“.

V praxi to podle Storové funguje tak, že všechny e-recepty se ukládají i do záložního systému. Lékárník si skrze něj v případě výpadku může načíst informaci, co je na e-receptu předepsáno, vydat pacientovi léky a po obnovení funkce hlavního úložiště se do něj tato informace nahraje.

Nejde to jen tak, oponují lékárníci

Na stránkách eReceptu SÚKL se během úterý a ještě i ve středu ráno uváděl aktuální stav systému s omezením. Po rozkliknutí se objevila vysvětlivka, že to „neznamená kompletní nefunkčnost, ale částečná omezení se mohou projevovat nedostupností určitých subsystémů“.

Ústav připouštěl možnost krátkodobé nedostupnosti, která ale „nemá povahu celoplošného výpadku“.

Lékárníci hlásí, že výpadky byly prakticky po celé republice. Sice ne najednou a plošně, ale výdej léků drhnul všude. Lékárníci oponují, že když před nimi stojí fronta pacientů, tak se mohou jen těžko rychle přepnout a hledat, kde se stal zádrhel v systému. Záloha sice funguje, ale systém lékáren se na ni nepřipojuje při závadě na hlavním úložišti SÚKLu automaticky.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) a šéfka SÚKL Irena Storová Foto: Petr Horník, Právo

„Ty dva hlavní systémy vypadly a třetí systém sice fungoval, ale výdej byl výrazně složitější. Problém byl v celé republice. Je to něco, s čím se lékárníci setkávají jednou až třikrát za rok a najednou se jim tam tvoří fronta a mají řešit počítač,“ řekl Právu viceprezident České lékárnické komory a lékárník Martin Kopecký.

Podle něho byl tentokrát problém v tom, že nikdo nevěděl, zda výpadek hlavního úložiště bude trvat pět minut, hodinu nebo dvě. Vysvětlil, že přepínání na třetí zálohu značně komplikovala nahodilost výpadku hlavních úložišť.

„Je to velmi nekomfortní situace pro pacienty i lékárníky. Ti zjišťují, kde se stala chyba, a před nimi jsou pacienti, kteří netuší, co se děje,“ dodal. „Systém vypadl třikrát po sobě. Pak pacient odejde s nepořízenou a hned poté zase systém jde, a pak zase nejde,“ popsala Právu mluvčí lékárnické komory a lékárnice z Žandova Michaela Bažantová. „Máme se ale věnovat pacientům, a ne dělat IT specialisty,“ dodala Bažantová.

Pacienti o problémech nevěděli

Potíž je v tom, že pacienti o potížích neměli a nemají ani potuchy, a pak se spolu s lékárníky dostávají do stresu.

SÚKL v úterý k nahodilým výpadkům po celé zemi žádnou zprávu nevydal. Přitom řada pacientů mohla cestu do lékárny o den či dva odložit, kdyby o potížích ve výdejích věděla. Automatická hláška na stránkách eReceptu neuvádí ani odhad, kdy by systém měl zase běžet.