Stejný den a úplně jiná čísla: Piráti naopak odskočili ODS

Podle volebního modelu STEM by se vítězem voleb stalo hnutí ANO se ziskem 32,7 procenta hlasů. Druzí Piráti by měli 13,6 a třetí ODS 9,8 procenta. SPD by volilo 8,1 procenta lidí, komunistům by dalo hlas 7,7, ČSSD a lidovcům shodně 5,5 procenta lidí. V úterý vyšel i průzkum společnosti Median, který krom jiného předpokládá posílení ODS a horší výsledek Pirátů.