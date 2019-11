Stehlíkovu budoucnost u armády bude řešit ministr

Změna v čele odboru pro válečné veterány je součástí změny systemizace, kterou by se měla vláda zabývat do konce roku. Metnar na středečním jednání sněmovního výboru pro obranu řekl, že řešení Stehlíkovy budoucnosti převzal a ještě definitivně nerozhodl. Poslancům, kteří se většinově v diskusi stavěli za Stehlíkovo setrvání, řekl, že si jejich názory rád vyslechne a možná budou vodítkem k rozhodnutí, které učiní.

Stehlík: V armádě už pro mne není místo, odcházím do civilu

Stehlík stojí v čele odboru od roku 2014. Minulý týden řekl, že mu neprodloužili závazek, a na konci roku proto skončí. Po přesunu funkce ředitele do civilní tabulky se může přihlásit do nového výběrového řízení. To nepředpokládá, protože je přesvědčen, že v čele odboru má být voják. Uniforma mu podle něj otevírá lepší možnosti při jednání s vojáky.