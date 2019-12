Štědrost Čechů roste. Rychleji než mzdy nebo DPH

Analýzu z dat poskytnutých Ministerstvem financí ČR a Generálním finančním ředitelstvím zpracovala Nadace Via, která se věnuje rozvoji filantropie v Česku už 22 let. Vysoké cifry finančních darů jsou platné pro rok 2017, protože data pochází z daňových přiznání, a ta za rok 2018 při dodatečných firemních daňových přiznáních se podávají ještě i dnes.

Ani tak to ale není všechno. „Zatímco převážná většina firemních darů se promítá do daňových přiznání, domníváme se, že celkové dárcovství fyzických osob představuje minimálně dvojnásobek toho, co ukazují daňová přiznání,“ odhaduje Zdeněk Mihalco, ředitel Nadace Via, a dodává: