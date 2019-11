Stávka po česku: Nikdo neví, kolik škol je zavřených

Odboráři připustili, že kdyby byla stávka naplánována na pozdější termín, patrně by se do ní zapojilo více škol. Termín však byl dán jednáním vlády, která se platy mohla v pondělí ještě zabývat.

Ministerstvo školství tvrdí, že do stávky se zapojila zhruba desetina až čtvrtina škol. Ministerstvo vychází z údajů ze 75 procent škol v devíti krajích ČR, sdělil úřad.

„Rozhodně to není tak, že odborářská stávka byla masově podpořena. To je iluze, kterou se snaží vytvořit pan Dobšík (předák školských odborů František Dobšík),“ uvedl Plaga.

Podle něj se řada učitelů připojila k protestu ne kvůli požadavkům odborů, ale kvůli podpoře přidávání peněz do školství.

Vláda definitivně rozhodla o platech učitelů. Do tarifů půjde osm procent

Vláda definitivně rozhodla o platech učitelů. Do tarifů půjde osm procent Domácí

Odbory dlouhodobě usilují o zvýšení platů učitelů na 130 procent průměrné mzdy, chtěly toho docílit do roku 2020. Průměrná hrubá mzda v Česku v letošním prvním čtvrtletí činila 32 466 korun, což by znamenalo, že by učitelé měli mít 42 205 Kč. Ve skutečnosti ve stejném období brali učitelé v průměru 36 224 korun, tedy zhruba 112 procent průměrné mzdy.