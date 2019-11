Stávka platy učitelů nezvýší, řekl Faltýnek. Piráti navrhují jejich valorizaci

Šéf školských odborů František Dobšík ve vyjádření pro ČT upozornil, že zvýšení u některých učitelů nedosáhnou slíbené částky. Faltýnek na to reagoval slovy: „Nechci říkat, že se usmívám, stávce by se nemělo usmívat, ale platy učitelů rostou nejvíce za posledních dvacet let. Do rozpočtu ministerstva školství jde navíc 16 miliard korun, jedenáct miliard jde na platy, něco jde na provoz školek, něco na dělení přeplněných tříd.“

„Řekli jsme, že v roce 2021 bude plat učitelů 45 000, osm procent půjde do tarifů a sedm procent do nadstandardní složku. Příští rok to bude 42 000 a v roce 2021 45 342,“ dodal Faltýnek. Odmítl, že by stávka měla vliv na jednání o rozpočtu. V tom se shodl s Janem Bartoškem z KDU-ČSL.

Piráti navrhují valorizaci

Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek ale upozornil, že optimální situace ve školství není. Navrhl ale řešení: „Měli bychom změnit systém, aby se každý rok nedohadovalo, kolik se přidá. Jako máme valorizaci důchodů, měly by být platy učitelů valorizovány. Jako Piráti vyjednáváme se spoustu aktérů, abychom připravili zákon, který by zavedl. Vystupujeme dlouhodobě za zvyšování platů učitelů, aby šlo pět procent HDP na vzdělání.“

Michálek dodal, že z hádek o zvýšení těží stát: „Každý rok se handrkujeme, jestli poroste rodičovská, jestli porostou platy, vláda na tom vydělává, když je nezvyšuje.“

Podpořil ho lidovec Bartošek: „Bylo by dobré to nastavit, pak to není politické téma, potom to roste a není to prostor k manipulaci.”