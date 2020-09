Stát v pátek opět utáhne šrouby kvůli koronaviru

„Budeme muset přijmout další opatření, a to pravděpodobně od pátku. Týkat se budou hromadných akcí. Nebude možné prodávat nadále vstupenky na stání na hromadné akce, vždy bude muset být místo k sezení,“ sdělil Vojtěch v Poslanecké sněmovně.

To, že není situace dobrá, přiznal vzápětí i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). „Nárůst je razantní. Chci upozornit, že pokud by mezidenní nárůst dál nerostl, tak bude na konci měsíce 30 tisíc nemocných. To je téměř dvojnásobný počet pacientů než dnes,“ prohlásil na plénu v dolní komoře.