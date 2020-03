Stát půjčí bezúročně podnikatelům, kteří přišli o zisky kvůli koronaviru

„Jsme jedna z prvních zemí, která přijímá podporu podnikatelům. Jedná se o pomoc úvěrového charakteru, jakákoli malá a střední firma, která se dostane do problému, bude mít šanci získat tento úvěr,” sdělil na tiskové konferenci po jednání vlády Havlíček (za ANO).

Žádosti bude posuzovat Českomoravská záruční a rozvojová banka. Podnikatelé mohou dostat bezúročnou půjčku až do výše 15 milionů, minimální částka je 500 tisíc korun.

„Když například bude firma, která chtěla mít výstavu v Miláně, zaplatila za ni 650 tisíc korun, ale ta výstava se zrušila, tak bude moci získat 90 procent z té částky. Nedostává to jako dotaci, ale bezúročný úvěr. Splácet může začít až za rok a může se to rozložit do dalších dvou let,“ uvedl pro příklad Havlíček. Vláda chce prý podpořit menší firmy, které přicházejí o hotovost.