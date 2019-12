Stát přitvrdí cizincům zkoušku z češtiny

Po letech je již zřejmé, že je to málo. Ke stejnému rozhodnutí dospěly kromě Francie a ČR již všechny ostatní evropské státy. Proto ministr školství Robert Plaga (ANO) poslal do připomínkového řízení návrh vládního nařízení, kterým od roku 2021 nejen že zvýší nároky na samotné cizince, ale i na jejich zkoušející. Posiluje navíc i protikorupční opatření, která mají zabránit podvodům.

„Jazykové vybavení je jednou z podmínek úspěšného žití. Nemyslím si, že zpřísnění úrovně zkoušky je něco drakonického. Ten vyšší standard stále není úroveň rodilého mluvčího. Je to základní zvládnutí jazyka, což je podle mě nezbytné pro fungování ve společnosti i v zaměstnání,“ řekl Plaga Právu.

Plaga si o možnosti zabránit všem podvodům iluze nedělá. „Mám univerzální odpověď. Pokud takové pokusy budou, budeme je řešit. Budeme reagovat na to, co nastane,“ řekl.

Zkouška bude mít jako dosud písemnou a ústní část. Každou ale bude nově někdo jiný zadávat, jiný hodnotit. V případě ústní zkoušky to budou dokonce dva hodnotitelé. Všichni zadavatelé budou muset mít nejméně osm let pedagogické praxe. Okamžitě po zkoušce se písemné texty zdigitalizují a uloží tak, aby nikdo nemohl do nich dodatečně zasahovat.